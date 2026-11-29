Real Madrid cuối cùng cũng phải nếm trải thất bại sau chuỗi 10 trận toàn thắng dưới thời Jose Mourinho. Từ góc nhìn chiến thuật của 8xbet, trận thua Alaves cho thấy những vấn đề từng được che lấp bởi các màn lội ngược dòng. Đội bóng Hoàng gia cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu trước khi những sai sót trở thành căn bệnh khó chữa.

Real Madrid và mặt trái của bản lĩnh ngược dòng

Bốn cuộc lội ngược dòng trong chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp từng giúp Los Blancos nhận được nhiều lời tán thưởng. Các học trò của Mourinho thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ ngay cả khi bị đẩy vào hoàn cảnh bất lợi. Khả năng xoay chuyển tỷ số cũng khiến đối phương luôn phải duy trì sự cảnh giác.

Tuy nhiên, việc thường xuyên phải chạy theo tỷ số không phải dấu hiệu của một hệ thống vận hành hoàn hảo. Real Madrid tiêu tốn nhiều năng lượng để khắc phục những sai sót thay vì chủ động định đoạt cuộc chơi. Trận thua Alaves đã phơi bày giới hạn của phương thức giành chiến thắng đầy mạo hiểm ấy.

Khi những màn thoát hiểm trở thành thói quen của đội bóng Hoàng gia

Nhìn lại các chiến thắng gần đây của Real Madrid có thể thấy sự phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng xoay chuyển tình thế.

Những cuộc lội ngược dòng xuất hiện liên tiếp

Trước Roma, đội bóng Hoàng gia từng bị dẫn 1-3 nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc 4-3 nhờ màn bùng nổ cuối trận. Chuyến làm khách tại Athens cũng chứng kiến Mourinho liên tục điều chỉnh chiến thuật để giúp các học trò vượt qua AEK với tỷ số 3-2.

Tại La Liga, Pablo Duran chọc thủng lưới Real Madrid ngay phút thứ 6 trong cuộc đối đầu Celta Vigo. Jude Bellingham và Carlos Espi sau đó lần lượt tỏa sáng để mang về chiến thắng 2-1. PSV cũng từng vượt lên dẫn trước tại Bernabeu nhưng cuối cùng phải nhận thất bại với tỷ số 1-5.

Mourinho thường xuyên phải sử dụng phương án khẩn cấp

Mỗi khi đội nhà gặp bất lợi, Mourinho thường tăng cường nhân sự tấn công và điều chỉnh cấu trúc đội hình. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẵn sàng hy sinh sự cân bằng để tạo thêm sức ép lên phần sân đối phương. Những thay đổi này từng mang lại hiệu quả rõ rệt.

Carlos Espi trở thành lựa chọn hữu ích từ băng ghế dự bị, trong khi Vinicius có khả năng giải quyết tình huống bằng kỹ thuật cá nhân. Bellingham cũng thường xuyên xuất hiện đúng lúc Real Madrid cần bàn thắng. Tuy nhiên, không phải trận đấu nào các ngôi sao cũng đủ khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định.

Alaves phơi bày giới hạn trong cách chơi của Los Blancos

Cuộc đối đầu Alaves khiến Real Madrid phải đối diện với những hạn chế mà các chiến thắng trước đó chưa thể giải quyết.

Kiểm soát bóng nhưng thiếu các ý tưởng tấn công

Bellingham giữ vai trò điều phối trong giai đoạn nhập cuộc tương đối tích cực của đội chủ nhà. Tuy nhiên, Alaves bố trí hàng phòng ngự năm người với khoảng cách giữa các vị trí được duy trì chặt chẽ. Cách tổ chức này khiến những đường triển khai qua trung lộ gặp nhiều trở ngại.

Arda Guler không tạo được sự kết nối cần thiết, Vinicius thiếu những pha đột phá hiệu quả, còn Brahim Diaz hoạt động khá mờ nhạt. Real Madrid nắm quyền kiểm soát bóng nhưng không tìm được phương án tiếp cận khung thành đủ sắc bén. Sự thiếu kiên nhẫn càng khiến những đợt lên bóng trở nên dễ đoán.

Sai sót cá nhân phá vỡ kế hoạch ban đầu

Dean Huijsen trở thành tâm điểm khi mắc lỗi trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Alaves. Trung vệ này tiếp tục có pha xử lý thiếu chuẩn xác khiến đội chủ nhà nhận bàn thua thứ hai. Những sai sót liên tiếp buộc Mourinho phải thay đổi kế hoạch sớm hơn dự kiến.

Kịch bản bị dẫn bàn vốn không còn xa lạ với Real Madrid trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Alaves không đánh mất sự tập trung sau khi tạo được lợi thế. Đội khách duy trì cách phòng ngự có tổ chức và không để đối phương dễ dàng khai thác khoảng trống.

Sức ép tấn công không tạo ra kết quả tương xứng

Mourinho đưa thêm các nhân tố tấn công vào sân, đồng thời thay đổi vị trí hoạt động của Vinicius và Yann Diomande. Kylian Mbappe ghi bàn rút ngắn cách biệt, mở ra hy vọng về một màn đảo chiều tỷ số. Dẫu vậy, những nỗ lực tiếp theo không mang lại kết quả như mong muốn.

Càng về cuối trận, Real Madrid càng bộc lộ sự nóng vội trong cách triển khai bóng. Việc bổ sung quân số tấn công không thể thay thế cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí. Thất bại trước Alaves cũng nhắc nhở Mourinho rằng bản lĩnh thi đấu cần đi cùng khả năng kiểm soát thế trận trong suốt 90 phút.

Kết luận

Thất bại trước Alaves là lời cảnh tỉnh cần thiết để Real Madrid nhìn nhận lại phương thức chinh phục chiến thắng. Mourinho cần giúp các học trò duy trì sự tập trung, nâng cao tính tổ chức và hạn chế những sai lầm không đáng có. Khả năng ngược dòng nên là vũ khí bổ trợ thay vì trở thành giải pháp mặc định mỗi khi đội bóng gặp khó khăn.