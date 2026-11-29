Manchester United chưa thể thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng khi để Brentford đánh bại với cách biệt 4 bàn tại Premier League. Nhìn từ góc độ đánh giá màn trình diễn cá nhân, 8xbet nhận định Shea Lacey là điểm sáng hiếm hoi giữa một tập thể rệu rã. Trái lại, Senne Lammens, Lisandro Martinez và Mauricio Pochettino đang phải đối diện với sức ép ngày càng lớn.

Manchester United sụp đổ sau khởi đầu đầy triển vọng

Quỷ đỏ nhập cuộc tương đối chủ động và tạo được một số cơ hội trong khoảng 17 phút đầu tiên. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của Callum Wilson nhanh chóng phá vỡ nhịp độ thi đấu mà các học trò của Pochettino xây dựng. Tiền đạo Brentford sau đó hoàn tất cú đúp, trước khi đội bóng này ghi thêm 2 bàn trong hiệp hai.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Manchester United tại Premier League kể từ khi Pochettino tiếp quản ghế huấn luyện. Đáng lo ngại hơn, các cầu thủ không thể duy trì sự ổn định khi thế trận chuyển biến bất lợi. Sự tương phản giữa những phút đầu và phần còn lại của cuộc đối đầu cho thấy đội bóng vẫn thiếu khả năng ứng phó với nghịch cảnh.

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Màn trình diễn của các cá nhân tại Manchester United trước Brentford đặt ra nhiều câu hỏi về cách lựa chọn đội hình xuất phát.

Shea Lacey thắp lên hy vọng từ sức trẻ

Dù chỉ được sử dụng trong những phút cuối trận, Shea Lacey vẫn thể hiện sự tự tin đáng khích lệ. Sản phẩm của học viện Quỷ đỏ thực hiện một pha dứt điểm nguy hiểm, buộc thủ môn Caoimhin Kelleher phải ra tay cứu thua. Tinh thần thi đấu chủ động giúp anh tạo được dấu ấn trong hoàn cảnh đội nhà gần như không còn khả năng xoay chuyển kết quả.

Lacey mang đến sự tươi mới cho hàng công Manchester United bằng thái độ thi đấu không e ngại. Cầu thủ trẻ xứng đáng được cân nhắc cho một suất xuất phát trong chuyến làm khách trước Newcastle vào thứ Tư. Những gì anh thể hiện cũng tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các đàn anh thường xuyên được đá chính.

Senne Lammens chưa vượt qua khủng hoảng tâm lý

Sau hai sai sót trong trận hòa Sporting 2-2, thủ môn người Bỉ tiếp tục trải qua một buổi tối đáng quên. Lammens mắc lỗi ở cả hai bàn thua đầu tiên trước Brentford, khiến Manchester United nhanh chóng rơi vào tình thế khó khăn. Sự thiếu chắc chắn đang ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của người gác đền này.

Pochettino vẫn trao cơ hội cho Lammens với hy vọng anh có thể tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Tuy nhiên, việc liên tục xuất hiện trong đội hình chính khi tâm lý chưa ổn định có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Một khoảng thời gian nghỉ ngơi là phương án đáng cân nhắc để thủ thành người Bỉ lấy lại sự tự tin.

Lisandro Martinez đánh mất khả năng kiểm soát đối thủ

Lisandro Martinez gặp nhiều khó khăn trước tốc độ và khả năng di chuyển của Dango Ouattara. Trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai của Manchester United, trung vệ người Argentina không thể theo sát đối phương. Ouattara nhờ đó có điều kiện thực hiện đường kiến tạo để Callum Wilson lập công.

Tờ Manchester Evening News chỉ chấm Martinez 3/10 điểm cho màn trình diễn trước Brentford. Những sai lệch về vị trí khiến cầu thủ 28 tuổi thường xuyên bị đặt vào thế bị động trong 45 phút đầu tiên. Quyết định thay anh ra sân vì thế không gây nhiều bất ngờ.

Pochettino đối diện cột mốc đáng quên

Mauricio Pochettino trở thành nhà cầm quân thứ ba trong lịch sử Manchester United thất bại ở cả hai trận đầu tiên tại Premier League. John Chapman và Erik ten Hag là hai người từng trải qua thành tích không mong muốn tương tự. Cột mốc này khiến áp lực dành cho chiến lược gia người Argentina gia tăng đáng kể.

Dù cần thời gian để đánh giá năng lực học trò, Pochettino vẫn phải chịu trách nhiệm về hiệu quả vận hành đội bóng. Manchester United chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khả năng phòng ngự và duy trì nhịp độ thi đấu. Những lựa chọn thiếu hiệu quả đang khiến quá trình xây dựng niềm tin của ông gặp nhiều trở ngại.

Những thay đổi cần thiết trước cuộc đối đầu Newcastle

Chuyến làm khách sắp tới là cơ hội để Pochettino điều chỉnh cách sử dụng nhân sự tại Manchester United. Việc đánh giá cầu thủ cần dựa nhiều hơn vào hiệu quả thi đấu thực tế thay vì duy trì những lựa chọn quen thuộc. Trao thêm thời lượng cho Lacey có thể tạo ra động lực cạnh tranh và bổ sung sức sống cho mặt trận tấn công.

Ở chiều ngược lại, Manchester United cần đặc biệt chú trọng sự ổn định tại vị trí thủ môn và trung vệ. Pochettino phải cân nhắc giữa việc tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ đang sa sút hoặc thực hiện thay đổi để giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh yếu tố nhân sự, khả năng giữ vững cấu trúc đội hình khi bị dẫn bàn cũng là vấn đề cần được giải quyết.

Kết luận

Điểm sáng từ Shea Lacey chưa đủ để che lấp những hạn chế đang tồn tại ở Manchester United. Pochettino cần mạnh dạn điều chỉnh nhân sự, đồng thời giúp các trụ cột vượt qua giai đoạn suy giảm phong độ. Cuộc đối đầu Newcastle sẽ là thử thách tiếp theo đối với khả năng vực dậy Quỷ đỏ của nhà cầm quân người Argentina.