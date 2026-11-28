Nico Paz đang trở thành cái tên đáng chú ý trong kế hoạch xây dựng hàng tiền vệ tương lai của Manchester United. Khả năng kế nhiệm Bruno Fernandes được 8xbet đánh giá hoàn toàn hợp lý khi phân tích các tiềm năng của cầu thủ Argentina này. Ngôi sao thuộc biên chế Como sở hữu nhiều phẩm chất có thể mang đến diện mạo mới cho Quỷ đỏ.

Nico Paz lọt vào tầm ngắm của Manchester United

MU vừa kích hoạt điều khoản kéo dài hợp đồng với Bruno Fernandes đến năm 2028, qua đó tránh nguy cơ mất trắng đội trưởng vào mùa hè tới. Tuy nhiên, khả năng tiền vệ người Bồ Đào Nha chia tay Old Trafford sau mùa giải vẫn hiện hữu. Theo nhà báo David Ornstein, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang cân nhắc Nico Paz như một phương án kế nhiệm.

Tìm người khỏa lấp khoảng trống của Fernandes là nhiệm vụ không đơn giản. Đội trưởng MU đã tạo ra 43 cơ hội trên mọi đấu trường mùa này, bằng tổng thành tích của Youri Tielemans và Bryan Mbeumo cộng lại. Người tiếp quản vai trò nhạc trưởng cần sở hữu tư duy sáng tạo đủ tốt để duy trì sức sống cho hàng công.

Sự trưởng thành vượt bậc của tài năng người Argentina

Hành trình phát triển tại Como đã giúp Nico Paz từng bước khẳng định năng lực ở những sân chơi có tính cạnh tranh cao.

Bản hợp đồng sinh lời của Como

Como chỉ tiêu tốn 6 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ sinh năm 2004 từ Real Madrid vào năm 2024. Những bước tiến nhanh chóng của cầu thủ này khiến hai câu lạc bộ phải điều chỉnh thỏa thuận liên quan đến điều khoản mua lại trong mùa hè vừa qua. Giá trị chuyên môn của anh đã vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tại Champions League mùa này, Nico Paz trực tiếp tham gia vào 8 bàn thắng chỉ sau 5 trận, ngang bằng thành tích của Kylian Mbappe. Riêng trong chiến thắng 4-1 trước MU, tiền vệ người Argentina đóng góp 2 bàn cùng 1 kiến tạo. Màn trình diễn ấy cho thấy khả năng tạo khác biệt trước những đối thủ lớn.

Dấu ấn huấn luyện của Cesc Fabregas

Cesc Fabregas đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện năng lực của Nico Paz. Thay vì áp đặt những giới hạn cứng nhắc về vị trí, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho phép học trò chủ động lựa chọn không gian hoạt động. Sự tự do ấy giúp tiền vệ trẻ phát huy trí tưởng tượng trong từng pha xử lý.

Bản thân cầu thủ 22 tuổi cũng từng bày tỏ lòng biết ơn đối với Fabregas trong cuộc trao đổi với UEFA hồi tháng 10. Phương pháp huấn luyện của cựu tiền vệ Arsenal tạo điều kiện để anh phát triển những phẩm chất riêng biệt. Đây là nền tảng quan trọng giúp tài năng người Argentina ngày càng hoàn thiện.

Khả năng di chuyển và thoát pressing linh hoạt

Dù đảm nhiệm vị trí tiền vệ công trung tâm, Nico Paz thường xuyên mở rộng phạm vi hoạt động sang hai hành lang. Dữ liệu từ SkillCorner cho thấy anh thuộc nhóm tiền vệ có tần suất di chuyển ngang sân cao tại 7 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa trước.

Với chiều cao 1,85m, cầu thủ này biết kết hợp kỹ thuật cá nhân cùng lợi thế thể hình để bảo vệ bóng. Theo thống kê của The Athletic, anh nằm trong nhóm 12% tiền vệ tấn công thực hiện nhiều pha rê bóng nhất châu Âu mùa trước. Phẩm chất ấy có thể giúp MU cải thiện khả năng xuyên phá những hệ thống phòng ngự chặt chẽ.

Nico Paz và những giá trị có thể mang đến cho Old Trafford

Ngoài năng lực tổ chức tấn công, tiền vệ Argentina còn sở hữu những đặc điểm phù hợp với định hướng chiến thuật của Mauricio Pochettino.

Tinh thần phòng ngự và khả năng dứt điểm đa dạng

Tiền vệ thuộc biên chế Como không đứng ngoài nhiệm vụ phòng ngự khi đội nhà mất bóng. Mùa trước, anh nằm trong nhóm những tiền vệ công nổi bật tại châu Âu về khả năng áp sát, tranh chấp và đánh chặn đường chuyền. Nguồn năng lượng này tương đối phù hợp với hệ thống pressing cường độ cao mà Pochettino ưa chuộng.

Một vũ khí khác của Nico Paz là những cú sút xa bằng chân trái. Trong 3 mùa giải gần đây, anh thực hiện 152 pha dứt điểm ngoài vòng cấm, nhiều hơn Lamine Yamal với 134 lần và Mbappe với 102 lần. Tuy nhiên, dù từng ghi 7 bàn từ sút xa trong giai đoạn này, anh chưa thành công sau 23 lần thử sức ngoài vòng cấm tại Serie A mùa hiện tại.

Hướng phát triển khác biệt so với Bruno Fernandes

Nico Paz chưa đạt đến đẳng cấp kiến tạo của Fernandes, người từng thiết lập kỷ lục 21 đường chuyền thành bàn trong một mùa Premier League. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina có lợi thế riêng ở khả năng dẫn bóng vượt qua đối thủ. Anh có thể mang đến phương án tiếp cận khung thành trực diện hơn cho Quỷ đỏ.

MU cũng là đội bóng ưa chuộng dứt điểm với 134 cú sút tại Premier League mùa này, chỉ đứng sau Brighton với 143 lần. Nếu gia nhập Old Trafford, Nico Paz cần cải thiện chất lượng lựa chọn thời điểm ra chân thay vì từ bỏ hoàn toàn sở trường sút xa. Việc cân bằng giữa tính hiệu quả và sự tự do sáng tạo sẽ rất quan trọng đối với quá trình thích nghi.

Kết luận

Nico Paz là lựa chọn đáng cân nhắc khi Manchester United chuẩn bị cho giai đoạn hậu Bruno Fernandes. Sức trẻ, kỹ thuật rê bóng và khả năng tham gia phòng ngự giúp tiền vệ người Argentina sở hữu tiềm năng phát triển đáng kể. Nếu thương vụ thành công, Quỷ đỏ có thể xây dựng một tuyến giữa giàu tính đột biến hơn trong tương lai.